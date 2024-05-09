السوداني يؤكد ضرورة أن يتكامل العمل الأمني مع الخدمي والمشاريع التنموية والاقتصادية

2024-05-09 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

اكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، ضرورة أن يتكامل العمل الأمني مع الخدمي والمشاريع التنموية والاقتصادية خلال اجتماع للقيادات والتشكيلات الأمنية والعسكرية في محافظة بابل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراءفي بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، ترأس اجتماعاً للقيادات والتشكيلات الأمنية والعسكرية في محافظة بابل، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، ضرورة أن "يتكامل العمل الأمني مع العمل الخدمي والمشاريع التنموية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة، أو المشاريع الاستثمارية التي تحتاج إلى بيئة آمنة واستقرار مجتمعي".

وشدد السوداني على أن "المضي بمشاريع الإعمار والخدمات مرتبط بالأمن، مؤكداً وجوب توحيد الجهود الخاصة بالمعلومة الأمنية والاستخبارية؛ لما يمثله هذا الأمر من أهمية في حفظ الأمن وتوفير الجهد، ومنع أي اختراق أو تجاوز أمني، واستباق كل التحديات الأمنية ومواجهتها، كما وجه بأن يتمّ التعامل مع المواطنين بصورة لائقة تعكس الوجه المشرق للدولة وقوانينها القائمة على احترام حقوق الإنسان".