2024-05-09 16:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، يوم الخميس، بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة وتقصي الحقائق بحادثة حريق سوق "قيصري" في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وصدر هذا التوجيه خلال جلسة المجلس التي انعقدت في وقت سابق من اليوم برئاسة المندلاوي وحضور 170 برلمانيا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب صوت ايضا على التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 .

وأضاف أن مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون جهاز الامن الوطني العراقي

واندلع حريق "كبير" في سوق القيصرية وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان جراء تماس كهربائي مما أسفر عن احتراق عشرات المحال التجارية وخسائر فادحة تُقدر بمئات ملايين الدنانير.

وأعلنت محافظة أربيل يوم الأحد 5 أيار/ مايو الجاري، احتراق 227 محلاً و7 مخازن كحصيلة نهائية لحريق سوق القيصرية وسط المدينة، إضافة إلى إصابة 132 شخصاُ بجروح مختلفة تم نقل 15 شخصاً منهم إلى المستشفى.