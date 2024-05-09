2024-05-09 16:54:07 - المصدر: منصة إيشان

هدد 12 عضواً بالكونغرس الأمريكي رئيس المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في حال إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وهدد أعضاء في الكونغرس الأمريكي، محكمة الجنايات الدولية “بإجراءات انتقامية” في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار. وفي وقت سابق، نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس […]

ظهرت المقالة الكونغرس “يهدد” الجنائية الدولية لمنعها من اصدار أمر اعتقال بحق “نتنياهو” أولاً على Eishan.