السوداني يزور مركز الأورام في مستشفى مرجان ويطلع على الخدمات المقدمة

2024-05-09 17:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

اجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، زيارة الى مركز الأورام في مستشفى مرجان في الحلة واطلع على الخدمات الصحية المقدمة فيه للمرضى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراءفي بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، اطلع على الخدمات الصحية والطبية المقدمة في مستشفى مرجان وسط مدينة الحلة".

واضاف، ان "رئيس مجلس الوزراء، أجرى جولة في مركز الأورام التخصصي بالمستشفى، التقى خلالها الكوادر الصحية والطبية العاملة فيه، كما التقى المواطنين واستمع إلى آرائهم حول طبيعة الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى الراقدين أو المراجعين".