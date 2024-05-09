الامطار ضئيلة.. العراق على موعد مع موجة حر وغبار

2024-05-09 17:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

توقع الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، ارتفاعا بدرجات الحرارة وتصاعد للغبار اعتبارا من الغد الجمعة، فيما اشار الى امطار ضيئلة منتصف ونهاية الشهر الجاري.

وقال الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البلاد على موعد مع ارتفاع بشكل تصاعدي اعتبارا من يوم غد الجمعة وتستمر الى منتصف الاسبوع المقبل".

واوضح الزيادي أن "سبب ذلك يعود الى امتداد منخفض سطحي ضحل وحار ترافقه رياح جنوبية شرقية جافة تنشط في فترات مثيرة للغبار المحلي السبت المقبل".

واشار الى انه "هناك أنخفاضا طفيفاً من منتصف الأسبوع القادم"، مبينا ان "الأمطار ستكون ضئيلة عدا فرص متفرقة محدودة يوم 14 آيار، وخاصه في الأقسام الشمالية وأجزاء محدودة جنوباً".

وألمح الراصد الجوي إلى "حالة ماطرة صيفية قد تكون آخر الشهر".