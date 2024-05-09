الساعدي للثامنة: وزارة العدل اعدت مسودة قانون تشغيل النزلاء لعرضه على مجلس الوزراء

2024-05-09 17:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

كشف مدير اعلام وزارة العدل مراد الساعدي لقناة الثامنة عن اعداد مسودة قانون تشغيل النزلاء لعرضه على مجلس الوزراء. وقال الساعدي في حديثه للثامنة ان وزارة العدل قد وضعت خطة متكاملة في اعداد برامج تأهيل النزلاء، بتوجيه من وزير العدل خالد شواني لتأهيل النزلاء واعدادهم للانظمام في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم. واكد ان جميع السجون في العراق والتابعة لوزارة العدل تحتوي على الورش الفنية وورش النجارة والحدادة والنحت. واوضح مدير اعلام وزارة العدل مراد الساعدي ان الوزارة قد رفعت مسودة قانون تشغيل النزلاء الى مجلس شورى الدولة لاعداد الصيغة النهائية وعرضه على مجلس الوزراء والنواب لاقراره من اجل ان يكون