رئيس الوزراء يلتقي شيوخ عشائر ووجهاء محافظة بابل

2024-05-09 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعالتقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، شيوخ عشائر ووجهاء محافظة بابل.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى شيوخ عشائر ووجهاء محافظة بابل، ضمن زيارته للمحافظة".