رئيس الوزراء يلتقي نواب وأعضاء مجلس محافظة بابل

2024-05-09 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعالتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، نواب وأعضاء مجلس محافظة بابل.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى نواب وأعضاء مجلس محافظة بابل".