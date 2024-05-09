ضبط انفاق ومخابئ تحت الأرض تابعة إلى داعش في نينوى

2024-05-09 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ضبطت مفارز الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، (9 ايار 2024)، أنفاقاً ومخابئ تحت الأرض تابعة إلى عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى.

وذكر بيان لاعلام المديرية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعمليةٍ استباقية وبجهدٍ استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثالث والسبعين وبعد البحث والتفتيش في قرية ابو ماريا تمكنت مفارزنا من العثور على انفاقٍ ومخابئ تحت الأرض بطول اكثر 50 متراً لكل نفق وبعرض متر وبإرتفاع مترين في قضاء تلعفر".

ولفت الى ان "عصابات داعش كانت تستخدمها كمركز ستراتيجي لقيادة العمليات الارهابية للتنظيم آنذاك، وتوجد فيها غرف تستخدم للسجن ومخابئ للأسلحة والأعتدة ومواد متنوعة، وقد قامت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً وطمر الأنفاق بالكامل".