2024-05-09 18:00:08 - المصدر: منصة إيشان

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته “إيشان” إن “مجلس النواب صوت على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي”. وعبرت قيادة جهاز الأمن الوطني، عن سعادتها بمضي مجلس النواب بإقرار قانونه، متوجهة بالشكر إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومهنئة المنتسبين بهذا […]

ظهرت المقالة فرحة داخل قيادة جهاز الأمن الوطني بعد إقرار قانونه في البرلمان أولاً على Eishan.