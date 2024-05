ذي قار اعتقال 14 متهما وضبط اسلحتهم إثر مشاجرة في البطحاء

2024-05-09 18:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الخميس، القاء القبض على 14 متهم اثر مشاجرة ومصادرة كمية من الاسلحة في قضاء البطحاء. وقالت الشرطة في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إن “قوة امنية مشتركة من فوج التكتيكي والشرطة الاتحادية وسرية سوات ومفارز قسم الاستخبارات ومكافحة الأرهاب في ذي قار...

