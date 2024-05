ذي قار.. 41 قافلة ستنطلق لإداء مناسك الحج وهذا موعد الانطلاق

2024-05-09 18:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن مكتب هيئة الحج والعمرة في ذي قار، اليوم الخميس، قرب انطلاق قوافل حجاج المحافظة، فيما أشار إلى أن أعداد القوافل بلغ 41 قافلة جوّاً وبرّاً. وقال مصدر في الهيئة لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “قوافل حجاج ذي قار بلغت 41 قافلة ستنطلق في غضون الأسبوعين المقبلين بواقع...

