بنك أمريكي: توقعات بزيادة القدرة النفطية للعراق في 2025

2024-05-09 18:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

توقع بنك جيه بي مورغان، أن العراق الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان تعتزم زيادة قدراتها النفطية بحلول 2025. وقالت ناتاشا كانيفا المحللة لدى جيه بي مورغان في تقرير اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان والعراق تعتزم زيادة قدرتها الإجمالية بأكثر من 300 ألف برميل يومياً اعتباراً من العام المقبل، لكن التوسعات المخطط لها ربما تُعد بمثابة مخاطر على تماسك التحالف، وأسعار النفط بشكل عام. وأضافت، إن القضية الرئيسية بالنسبة لأوبك تكمن في 2025، فحتى إذا أبقى التحالف على قيود الإمدادات كما هي هذا العام، فإنها لا تعالج الاختلالات في 2025. ومن المتوقع أن يظل سعر خام برنت في نطاق 7590 دولارا للبرميل في معظم السيناريوهات، ليصل متوسط الأسعار إلى 82 دولاراً للبرميل في عام 2025، وفقغولدمان ساكس.