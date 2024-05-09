البرلمان العراقي يدخل في عطلته التشريعية ويرهن عقد جلسة "استثنائية" بأمرين

2024-05-09 18:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نائب في البرلمان العراقي، يوم الخميس، دخول مجلس النواب في عطلته التشريعية بدءا من يوم غد الجمعة.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب أنهى اليوم الخميس، الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثالثة، وابتداء من يوم غد الجمعة سيتمتع المجلس بالعطلة التشريعية لغاية شهر حزيران المقبل".

واوضح ان "الفصل التشريعي الثاني سيبدأ في يوم 9 حزيران المقبل، بالتالي ان مجلس النواب سيتمتع بالعطلة التشريعية لمدة شهر واحد فقط".

ولفت الى أنه "في حال الاتفاق على منصب رئيس مجلس النواب او ارسال جداول الموازنة إلى المجلس، فإن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية او طارئة لمناقشة اي حدث مهم خلال العطلة التشريعية".

وأعلن الإطار التنسيقي الشيعي، بعد اجتماع في مكتب المالكي يوم الاثنين، عزمه عقد جلسة تخصص لاختيار رئيس للبرلمان بعد انتهاء مهلة حددها (بأسبوع واحد)، في وقت أعلنت ثلاثة تحالفات سُنية، دعمها لموقف الإطار.