مصرف التنمية الدولي يختتم مؤتمر اتحاد المصارف العربية في بغداد كراعي ماسي

2024-05-09 18:52:41 - المصدر: مصرف التنمية الدولي

مصرف التنمية الدولي يُسلط الضوء على الابتكار والامتثال في مؤتمر اتحاد المصارف العربية

بغداد، العراق – اختتم مصرف التنمية الدولي مشاركته كراعي ماسي في مؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذي عُقد بنجاح يومي 6 و 7 مايو 2024 في فندق بابل روتانا في بغداد وبرعاية من قبل معالي محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي محسن إسماعيل العلاق ورابطة المصارف الخاصة العراقية واتحاد المصارف العربية. والذي حمل شعار "التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة"، قدم المؤتمر منصة لمناقشة موضوعات حاسمة تواجه القطاع المصرفي في المنطقة.

خلال الحدث، ألقى الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، كلمة شدد فيها على أهمية الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية. حيث وضح ان: "الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية ليس مجرد ضرورة قانونية أو التزام فحسب، بل هو استثمار في الثقة والاستقرار الاقتصادي، يعكس التزامنا بالشفافية والنزاهة، وهو أساس النجاح والاستدامة في الأعمال المصرفية."

وأضاف: "إذا أراد المحيط العربي تحقيق التكامل والنهضة الاقتصادية، فيجب على الاقتصاديين أن يدركوا اللحظة التاريخية التي يمر بها العراق، كونه رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا." كما عبر عن أسفه لأن "منطقتنا العربية واحدة من أقل المناطق تكاملاً عالمياً، حيث لا تمثل التجارة البينية سوى 18% من إجمالي التجارة والصادرات."

خلال المؤتمر، الذي شهد مشاركة واسعة من قبل المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب، شدد الدكتور زياد خلف على ضرورة إحياء القطاع المصرفي. أكد على أهمية توسيع خدمات الدفع الإلكتروني وتطوير آليات العمل، بما في ذلك تحسين الضبط والرقابة، وزيادة المرونة من خلال اعتماد الحلول الرقمية. كما أشار إلى أهمية تعزيز أمن المعلومات، مكافحة الاحتيال، وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات.

واختتم الدكتور زياد خلف بدعوة المشاركين والقطاع المصرفي عموماً إلى "تعزيز التعاون من أجل بناء أسس قوية لنمو مستدام في منطقتنا العربية." مصرف التنمية الدولي يتطلع إلى تعزيز هذه الجهود ومواصلة دوره الريادي في دعم التنمية المستدامة والشمول المالي في العراق والمنطقة.