المحكمة الاتحادية العليا تنفي صدور قرار منها يخص الوكلاء ورؤساء الهيئات
2024-05-09 18:54:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
نفت المحكمة الاتحادية العليا بشكل قاطع، اليوم الخميس، صدور قرار منها يخص (الوكلاء ورؤساء الهيئات).
وقال مصدر في المحكمة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحكمة الاتحادية العليا تنفي بشكل قاطع صدور قرار منها يخص (الوكلاء ورؤساء الهيئات)".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة الاتحادية العليا لم تعرض عليها أي دعوى تخص ذلك".
نفت المحكمة الاتحادية العليا بشكل قاطع، اليوم الخميس، صدور قرار منها يخص (الوكلاء ورؤساء الهيئات).
وقال مصدر في المحكمة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحكمة الاتحادية العليا تنفي بشكل قاطع صدور قرار منها يخص (الوكلاء ورؤساء الهيئات)".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة الاتحادية العليا لم تعرض عليها أي دعوى تخص ذلك".