المحكمة الاتحادية العليا تنفي صدور قرار منها يخص الوكلاء ورؤساء الهيئات

2024-05-09 18:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت المحكمة الاتحادية العليا بشكل قاطع، اليوم الخميس، صدور قرار منها يخص (الوكلاء ورؤساء الهيئات).وقال مصدر في المحكمة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحكمة الاتحادية العليا تنفي بشكل قاطع صدور قرار منها يخص (الوكلاء ورؤساء الهيئات)".وأضاف المصدر، أن "المحكمة الاتحادية العليا لم تعرض عليها أي دعوى تخص ذلك".