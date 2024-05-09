2024-05-09 18:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الخميس، أن قانون الأمن الوطني نظم الوضع القانوني للجهاز وحدّد أهدافه وصلاحياته، فيما قدم شكره للجنة الأمن والدفاع ورئاسة الجهاز.وقال المندلاوي في كلمة له خلال ترؤسه جلسة مجلس النواب رقم 24 واطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تصويت المجلس اليوم على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني، يهدف إلى تنظيم الوضع القانوني وتحديد أهداف وصلاحيات الجهاز، وتمكينه من ممارسة واجباته في ردع أي خطر يهدد استقرار البلد ونظامه الديمقراطي".وأضاف، "حرصنا على إنجاز القانون خلال الفصل التشريعي الحالي، وعقدنا لقاءات مع الجهات المعنية، وترأسنا اجتماعات بهدف الإسراع في إنضاجه"، لافتا، إﻟﻰ أن "هذه الجهود تكللت بتشريع القانون".وأعرب عن شكره، "للجنة الأمن والدفاع النيابية ودورها الكبير خلال الأشهر الماضية لاستكمال قانون جهاز الأمن الوطني، والنواب الذين صوتوا عليه ولرئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري".