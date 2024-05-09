رئيس هيئة النزاهة والسفير الكويتي يؤكدان أهمية تمتين العلاقة بين البلدين

2024-05-09 18:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون والسفير الكويتيُّ طارق عبدالله الفرج، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وضرورة تمتينها وتوسيعها لتشمل شتَّى المجالات، ومنها مجال مكافحة الفساد.

وقال بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "حنون، التقى بالفرج بمقر الهيئة، وجرى التباحث حول القضايا المشتركة بين الطرفين، لا سيما التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، والتنويه بأن المصالح المشتركة توجب التعاون بين المؤسسات النظيرة بالدول العربيَّة الشقيقة ومنها هيئات النزاهة ومكافحة الفساد".

وشدَّدا على "أهميَّة تضافر جهود جميع الدول لمُواجهة آفة الفساد التي تفتك بالمُؤسَّسات وتتسبَّب بهدر مئات المليارات من الدولارات سنوياً في جميع أنحاء العالم، معربين عن أملهما في إبرام مذكرة تفاهمٍ بين النزاهة العراقية والهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية، لا سيما أن العراق والكويت من الدول المُنضمَّة إلى الاتفاقيَّـتين العربيَّة والأمميَّة لمكافحة الفساد اللتين تحثان سلطات إنفاذ القانون المعنيَّة بمكافحة الفساد إلى عقد اتفاقات تعاون ثنائية؛ من أجل تعزيز تعزيز إجراءات منع الفساد ومكافحته".