السوداني يؤكد أهمية توفير البيئة الصحيحة للعمل أمام الشركات

2024-05-09 18:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (9 ايار 2024)، أهمية توفير البيئة الصحيحة للعمل أمام الشركات.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني التقى، مساء اليوم، أعضاء مجلس النواب عن محافظة بابل، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، في إطار زيارته إلى المحافظة التي وصلها صباح اليوم، وأكد، خلال اللقاء، أهمية المحافظة من الناحية الثقافية والإرث الحضاري، وموقعها بالنسبة للفعاليات الثقافية والنشاط السياحي،" مجدداً التنبيه على أن "المواطن يترقب المضيّ بالمشاريع الخدمية، التي تمثل مسؤولية تتحملها الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن "المرصود من مشاريع للمحافظة يتطلب جهداً متعاضداً، والعمل بروح الفريق الواحد، وأن يمارس النواب ومجلس المحافظة واجباتهم الرقابية والتشريعية، في تناغم مع متطلبات البنى التحتية المخطط لها في البرنامج الحكومي".

وأشار السوداني إلى "إحالة مشروع مجاري الحلة الكبير، في مرحلته الثانية، بعد حلّ العقبات أمام المرحلة الأولى، والتأكد من مضيّ الشركة المنفذة بتنفيذ جدول العمل وفق التوقيتات المسبقة".

وتوجّه رئيس مجلس الوزراء إلى الحضور بالإشارة إلى أهمية توفير البيئة الصحيحة للعمل أمام الشركات الخدمية العاملة، واستكمال البنى التحتية عبر تعاون جميع التشكيلات والدوائر الخدمية؛ لإنجاز شبكات المجاري والصرف الصحي، وشبكات المياه، وتهيئة الطرق والشوارع بشكل متوازٍ، حال إتمام المقاطع من مشاريع المجاري.