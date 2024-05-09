المندلاوي: قانون الأمن الوطني نظم الوضع القانوني للجهاز

2024-05-09 18:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، ان تصويت المجلس اليوم على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني، يهدف إلى تنظيم الوضع القانوني وتحديد اهداف وصلاحيات الجهاز، وتمكينه من ممارسة واجباته في ردع اي خطر يهدد استقرار البلد ونظامه الديمقراطي.

وبحسب بيان مكتبه الاعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، قال المندلاوي خلال ترؤسه اليوم الخميس للجلسة رقم 24 من جلسات مجلس النواب: "حرصنا على انجاز القانون خلال الفصل التشريعي الحالي، وعقدنا لقاءات مع الجهات المعنية، وترأسنا عدد من الاجتماعات بهدف الاسراع في انضاجه، وقد تكللت هذه الجهود بتشريع القانون".

فيما اعرب عن "شكره للجنة الأمن والدفاع النيابية ودورها الكبير خلال الاشهر الماضية لاستكمال قانون جهاز الأمن الوطني، وللسيدات والسادة النواب الذين صوتوا عليه، ولرئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري"، وفقا للبيان.