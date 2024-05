للتوعية من السرطان.. مجلس ذي قار يجتمع بالحملة الشعبية لدعم المرضى

2024-05-09 19:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:ترأست لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار، اليوم الخميس، اجتماعا للحملة الشعبية لدعم مرضى السرطان في المحافظة.وقال رئيس اللجنة أحمد غني الخفاجي، في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “اللجنة اجتمعت بالحملة الشعبية لدعم مرضى السرطان والتي تشارك فيها رابطة الفرق الشعبية والفرق التطوعية واتحاد الرياضيين...

