النزاهة تؤكد العمل على إبرام مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الكويتية

2024-05-09 19:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، العمل على إبرام مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية. وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون التقى اليوم بالسفير الكويتي طارق عبدالله الفرج، مبينة، أنه وجرى خلال اللقاء الذي عُقِدَ في مقر الهيئة، التباحث حول القضايا المشتركة بين الطرفين، لا سيما التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، والتنبيه بأن المصالح المشتركة توجب التعاون بين المؤسسات النظيرة بالدول العربيَّة الشقيقة ومنها هيئات النزاهة ومكافحة الفساد. وشدد الجانبان وفقا للبيان على أهميَّة تضافر جهود جميع الدول لمُواجهة آفة الفساد التي تفتك بالمُؤسَّسات وتتسبَّب بهدر مئات المليارات من الدولارات سنوياً في جميع أنحاء العالم، معربين عن أملهما، في إبرام مذكرة تفاهم بين النزاهة العراقية والهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية، لا سيما أن العراق والكويت من الدول المُنضمَّة إلى الاتفاقيَّـتين العربيَّة والأمميَّة لمكافحة الفساد اللتين تحثان سلطات إنفاذ القانون المعنيَّة بمكافحة الفساد إلى عقد اتفاقات تعاون ثنائية؛ من أجل تعزيز تعزيز إجراءات منع الفساد ومكافحته. وأكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة والسفير الكويتي، على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وضرورة تمتينها وتوسيعها لتشمل شتَّى المجالات، ومنها مجال مكافحة الفساد.