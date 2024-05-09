التربية: الاتفاق على تطبيق برنامج العودة إلى المدرسة في العراق

2024-05-09 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، مساء اليوم الخميس، (9 ايار 2024)، عن الاتفاق على تطبيق برنامج (العودة الى التعليم) في عموم العراق بدءاً من العام المقبل.

وقال اعلام الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "لجنة مشروع العودة إلى التعليم في وزارة التربية، برئاسة مدير عام الشؤون المالية أحمد عباس رشك وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة/اليونيسف، شرعت الى الاتفاق بتعميم برنامج العودة إلى المدرسة بعد ان لاقى نجاحا ملحوظا في محافظتي ميسان ونينوى وذلك خلال لقاء موسع عُقد لوضع اساسيات التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل في عموم العراق".

واستعرض المكتب الإعلامي في وزارة التربية مخرجات اللقاء والتي كان من ابرزها البدء بتدريب قادة الفرق الجوالة وبواقع (1500) متدرب وحسب الحاجة الفعلية للعمل وتحديد المتسربين من المدارس واستخدام استمارات خاصة لإحصاء الأعداد والوقوف على اسباب التسرب اضافة الى التأكيد على دور المرشد التربوي ورفع التوصيات والملاحظات الهامة لتقييم الادارات القائمة وتوطيد التواصل مع أولياء امور التلاميذ للحد من ظاهرة التسرب المدرسي".