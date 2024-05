بالصور: العشرات من اهالي الشرقية وسط الناصرية يقطعون الطريق السريع بحرق الاطارات

2024-05-09 19:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نظم العشرات من اهالي منطقة الشرقية وسط الناصرية تظاهرة للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي، قطعوا خلالها الطريق السريع بالاطارات المحترقة. وذكر شهود عيان لشبكة أخبار الناصرية ان التظاهرة تم تنظيمها بالقرب من الطريق السريع شمالي الناصريك مع رفع شعارات تطالب بتحسين الخدمات في مناطقهم، واكمال تبليط الشوارع . واضاف...

