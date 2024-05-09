2024-05-09 20:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، أن خطّة هيكلة المصارف الحكومية ستغير خارطة القطاع المصرفي وواقعه في العراق.

وذكر بيان للبنك ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، استقبل السفير الفرنسي في بغداد باتريك دوريل، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين، وقدم السيد معالي المحافظ شرحاً وافياً عن العلاقات والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن توجهات الحكومة في ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني وتنويعه في ظِلّ حالة الاستقرار الأمني المتحقق في العراق".

كما اوضح اللقاء "خطّة هيكلة المصارف الحكومية التي تحظى بدعمٍ ومتابعةٍ منتظمة من قبل دولة رئيس الوزراء، مبيناً أن هذه الخطّة ستغير خارطة القطاع المصرفي وواقعه في العراق".

كما أشار محافظ البنك المركزي الى "التطورات المتسارعة في تنظيم ومراقبة وتحليل عمليات التحويل الخارجي وتغطية التجارة الخارجية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، التي تلقى إشادةً واهتماماً كبيرين من المنظمات الدولية والإقليمية".

من جانبه أبدى السفير الفرنسي ارتياحاً لما لاحظه من تطورات تنموية واقتصادية في العراق خصوصاً أثناء تجوّله في المحافظات، مبدياً استعداد بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات المصرفية مع العراق.

وأوضح السفير أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين آخذةً بالنمو على مستوى دخول الشركات الفرنسية والاستعانة بخبراتها في المشاريع الاستثمارية.

ودعا السفير الفرنسي محافظ البنك المركزي العراقي بعد إجراء الترتيبات اللازمة، لزيارة المؤسسات المالية والمصرفية في فرنسا، خصوصاً البنك المركزي الفرنسي.

يذكر أن البنك المركزي العراقي يمتلك ودائعاً وحسابات لدى البنك المركزي الفرنسي وتربطهما علاقاتِ تعاونٍ مميزة على مدى سنوات طويلة.