2024-05-09 20:06:07 - المصدر: منصة إيشان

قدّم البنك المركزي، اليوم الخميس، خطة الحكومة العراقية لهيكلة المصارف، ضمن التوجه الحكومي لتطوير القطاع المصرفي وتعزيزه. وقال بيان للبنك المركزي، إن “المحافظ علي العلاق استقبل السفير الفرنسي في بغداد باتريك دوريل، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين”. وبحسب البيان، فإن “العلاق قدم شرحاً وافياً عن العلاقات والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن توجهات […]

ظهرت المقالة بغداد وباريس تناقشان خطة هيكلة المصارف العراقية أولاً على Eishan.