2024-05-09 20:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن ضبط أنفاق ومخابئ تحت الأرض، تابعة إلى عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى. وذكرت المديرية في بيان، تلقته “إيشان”، أنه “بعمليةٍ استباقية وبجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشرة، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثالث والسبعين، وبعد البحث والتفتيش في […]

ظهرت المقالة تحت الأرض.. العثور على أنفاق وسجون ومركز عمليات لإرهابيين في تلعفر أولاً على Eishan.