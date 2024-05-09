أبرز ما تضمنته زيارة رئيس الوزراء إلى بابل
2024-05-09 20:36:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بياناً تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) تضمن أبرز ما تضمنته الزيارة من لقاءات ومشاريع أطلقها رئيس الوزراء
وذكر البيان أن الزيارة تضمنت:
■ إطلاق حزمة مشاريع خدمية جديدة في محافظة بابل بقيمة (1.276.740.000.000) دينار.
● إحالة مشروع مجاري الحلة الكبير/ المرحلة الثانية إلى التنفيذ بكلفة 287 مليون دولار.
● إطلاق مشاريع متكاملة للمجاري والصرف الصحي ومياه الأمطار في (قضاءي القاسم والهاشمية وناحية المدحتية)، بمبلغ إجمالي (364.500.000.000) دينار.
● إطلاق مشروع متكامل لشبكات المجاري والصرف الصحي ومياه الأمطار في قضاء الكفل بمبلغ 134.2 مليار دينار.
● إطلاق مشروع طريق رابط بالخط السريع (بصرة- بغداد)، عبر ناحية الإمام- عنانة- إلى الإبراهيمية في قضاء الهندية، بكلفة 320 مليار دينار.
● إدارة وتشغيل مستشفى الإمام الصادق (ع)، من قبل شركة أجنبية متخصصة بمبلغ 60 مليون دولار.
■ إطلاق العمل في مشروع مطاحن الاتحاد، أحد مشاريع القطاع الخاص لإنتاج الطحين الصفر، بطاقة إنتاجية (مليون طن) سنوياً.
■ افتتاح مشروع توسعة مصنع السكر في شركة الاتحاد، لترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من (4200) طن إلى (6000) طن يومياً.
■ افتتاح مصنع استخلاص الزيوت النباتية، ومصنع إنتاج الأعلاف النباتية ومصنع البريمكس، في الشركة.
■ الاطلاع ميدانياً على سير أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مجاري الحلة الكبير.
■ زيارة ميدانية إلى مشروع جسر عشتار وسط مدينة الحلة، أحد مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بابل.
■ زيارة مركز الأورام في مستشفى مرجان، والاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى فيه.
■ ترؤس اجتماع لمديري ومسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية والقطاعية في محافظة بابل.
■ التوجيه بتشكيل لجنة من الوزارات، تتواجد في محافظة بابل الأسبوع المقبل؛ لمعالجة المشاكل التي شُخصت ومتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة.
■ ترؤس اجتماع للقيادات والتشكيلات الأمنية والعسكرية في محافظة بابل.
■ لقاء أعضاء مجلس النواب عن محافظة بابل، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.
■ لقاء شيوخ عشائر ووجهاء محافظة بابل.
نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بياناً تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) تضمن أبرز ما تضمنته الزيارة من لقاءات ومشاريع أطلقها رئيس الوزراء
وذكر البيان أن الزيارة تضمنت:
■ إطلاق حزمة مشاريع خدمية جديدة في محافظة بابل بقيمة (1.276.740.000.000) دينار.
● إحالة مشروع مجاري الحلة الكبير/ المرحلة الثانية إلى التنفيذ بكلفة 287 مليون دولار.
● إطلاق مشاريع متكاملة للمجاري والصرف الصحي ومياه الأمطار في (قضاءي القاسم والهاشمية وناحية المدحتية)، بمبلغ إجمالي (364.500.000.000) دينار.
● إطلاق مشروع متكامل لشبكات المجاري والصرف الصحي ومياه الأمطار في قضاء الكفل بمبلغ 134.2 مليار دينار.
● إطلاق مشروع طريق رابط بالخط السريع (بصرة- بغداد)، عبر ناحية الإمام- عنانة- إلى الإبراهيمية في قضاء الهندية، بكلفة 320 مليار دينار.
● إدارة وتشغيل مستشفى الإمام الصادق (ع)، من قبل شركة أجنبية متخصصة بمبلغ 60 مليون دولار.
■ إطلاق العمل في مشروع مطاحن الاتحاد، أحد مشاريع القطاع الخاص لإنتاج الطحين الصفر، بطاقة إنتاجية (مليون طن) سنوياً.
■ افتتاح مشروع توسعة مصنع السكر في شركة الاتحاد، لترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من (4200) طن إلى (6000) طن يومياً.
■ افتتاح مصنع استخلاص الزيوت النباتية، ومصنع إنتاج الأعلاف النباتية ومصنع البريمكس، في الشركة.
■ الاطلاع ميدانياً على سير أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مجاري الحلة الكبير.
■ زيارة ميدانية إلى مشروع جسر عشتار وسط مدينة الحلة، أحد مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بابل.
■ زيارة مركز الأورام في مستشفى مرجان، والاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى فيه.
■ ترؤس اجتماع لمديري ومسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية والقطاعية في محافظة بابل.
■ التوجيه بتشكيل لجنة من الوزارات، تتواجد في محافظة بابل الأسبوع المقبل؛ لمعالجة المشاكل التي شُخصت ومتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة.
■ ترؤس اجتماع للقيادات والتشكيلات الأمنية والعسكرية في محافظة بابل.
■ لقاء أعضاء مجلس النواب عن محافظة بابل، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.
■ لقاء شيوخ عشائر ووجهاء محافظة بابل.