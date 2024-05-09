أبرز ما تضمنته زيارة رئيس الوزراء إلى بابل

2024-05-09 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بياناً تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) تضمن أبرز ما تضمنته الزيارة من لقاءات ومشاريع أطلقها رئيس الوزراءوذكر البيان أن الزيارة تضمنت:■ إطلاق حزمة مشاريع خدمية جديدة في محافظة بابل بقيمة (1.276.740.000.000) دينار.● إحالة مشروع مجاري الحلة الكبير/ المرحلة الثانية إلى التنفيذ بكلفة 287 مليون دولار.● إطلاق مشاريع متكاملة للمجاري والصرف الصحي ومياه الأمطار في (قضاءي القاسم والهاشمية وناحية المدحتية)، بمبلغ إجمالي (364.500.000.000) دينار.● إطلاق مشروع متكامل لشبكات المجاري والصرف الصحي ومياه الأمطار في قضاء الكفل بمبلغ 134.2 مليار دينار.● إطلاق مشروع طريق رابط بالخط السريع (بصرة- بغداد)، عبر ناحية الإمام- عنانة- إلى الإبراهيمية في قضاء الهندية، بكلفة 320 مليار دينار.● إدارة وتشغيل مستشفى الإمام الصادق (ع)، من قبل شركة أجنبية متخصصة بمبلغ 60 مليون دولار.■ إطلاق العمل في مشروع مطاحن الاتحاد، أحد مشاريع القطاع الخاص لإنتاج الطحين الصفر، بطاقة إنتاجية (مليون طن) سنوياً.■ افتتاح مشروع توسعة مصنع السكر في شركة الاتحاد، لترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من (4200) طن إلى (6000) طن يومياً.■ افتتاح مصنع استخلاص الزيوت النباتية، ومصنع إنتاج الأعلاف النباتية ومصنع البريمكس، في الشركة.■ الاطلاع ميدانياً على سير أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مجاري الحلة الكبير.■ زيارة ميدانية إلى مشروع جسر عشتار وسط مدينة الحلة، أحد مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بابل.■ زيارة مركز الأورام في مستشفى مرجان، والاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى فيه.■ ترؤس اجتماع لمديري ومسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية والقطاعية في محافظة بابل.■ التوجيه بتشكيل لجنة من الوزارات، تتواجد في محافظة بابل الأسبوع المقبل؛ لمعالجة المشاكل التي شُخصت ومتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة.■ ترؤس اجتماع للقيادات والتشكيلات الأمنية والعسكرية في محافظة بابل.■ لقاء أعضاء مجلس النواب عن محافظة بابل، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.■ لقاء شيوخ عشائر ووجهاء محافظة بابل.