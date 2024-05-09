رئيس الوزراء: سننفذ مشاريع خدمية بمركز بابل وبدأنا باستكمال مشروع مجاري الحلة

2024-05-09 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن رصد الحكومة أكثر من ترليون دينار لتنفيذ مشاريع في بابل، وإقامة مشاريع بمركز بابل توفر الخدمات بنسبة 90%، فيما أشار إلى البدء باستكمال مشروع مجاري الحلة الكبير.وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته لمحافظة بابل، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "عقدنا اجتماعات مع الدوائر الخدمية في محافظة بابل واستعرضنا المشاريع المتلكئة"، مبينا، أن "هناك 64 مشروعاً متلكئاً في بابل".وأضاف، أن "المشاريع المتلكئة تركت ضرراً كبيراً على مستوى الخدمات في المحافظة"، لافتا، إلى أن "منهجيتنا في تنفيذ المشاريع هي العمل 24 ساعة".وأكد، أنه "تم وضع حلول ومعالجات وخطة واضحة لإكمال مشروع مجاري الحلة الكبير"، مشيرا، إلى أن "تكلفة المشروع تبلغ 287 مليون دولار ضمن القرض البريطاني".وذكر، أنه "تم البدء في المرحلة الثانية من مشروع مجاري الحلة الكبير"، موضحا، أن "هناك خطة واضحة لتنفيذه وإكماله؛ لأنه يمثل نقلة نوعية في الخدمات".ولفت رئيس الوزراء في حديثه، أنه "ستكون لدينا مشاريع بمركز المحافظة توفر الخدمات بنسبة 90%، حيث وفرنا جميع مستلزماتها"، لافتا إلى "أننا نعمل على تنفيذ طريق سريع يربط طريق البصرة بغداد عبر ناحية الإمام بكلفة 320 مليار دينار".وذكر، أنه "تم إضافة تخصيصات بقيمة ترليون و276 مليار دينار لتنفيذ مشاريع جديدة في المحافظة"، مشيرا إلى "أننا نحقق تقدماً مع إبرام عقود الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص".وشدد رئيس الوزراء، أنه "بدون الأمن والاستقرار فسيكون هناك تعطيل وتأخير في المشاريع"، لافتا إلى "أننا أكدنا للأجهزة الأمنية في بابل أن التظاهرات حق مشروع لكل المواطنين، لكن التعطيل والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة له تداعيات سلبية".