الداخلية العراقية تعلن عبر شفق نيوز عن ترحيل 12 ألف مخالف للإقامة في البلاد

2024-05-09 20:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن حصيلة المخالفين لشروط الإقامة في البلاد، الملقى القبض عليهم منذ مطلع العام 2024، فيما أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال الناطق باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة المخالفين الأجانب الملقى القبض عليهم منذ مطلع العام 2024، ولغاية يوم أمس، تجاوزت حاجز 12 ألفاً و250 متهماً".

وأضاف ميري، أن "الملقى القبض عليهم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإبعادهم خارج البلاد"، موضحاً أن "جنسيات المتهمين تنوعت بين أجنبية وعربية وآسيوية وإفريقية".