للمرة الثالثة على التوالي.. طلبة العراق يخطفون لقب المسابقة الدولية للحساب الذهني

2024-05-09 20:48:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعحقق طلبة العراق، لقب بطل المسابقة الدولية للحساب الذهني، للمرة الثالثة على التوالي.وقالت وزارة التربية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "طلبة العراق خطفوا- للمرة الثالثة على التوالي- لقب بطل المسابقة الدولية للحساب الذهني والمقامة في دولة الإمارات العربية لجميع المستويات والفئات العمرية بعد منافسة 500 متسابق من 19 دولة عربية وأجنبية"، مبينة، أن "25 طالبا حققوا الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى".وهنأ الوزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، "الفائزين والطالب الخطاب عمر والطالبة رهف صدام حصولهم للمرة الثالثة على لقب البطولة"، مؤكدا، "دعم الوزارة للطاقات العلمية والإبداعية".وقدم الشكر إلى "جهود الأهالي ومركز رغد لتنمية القدرات الذهنية الراعي للفرق المشاركة والجهات الساندة لصقل هذه المواهب".