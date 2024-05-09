العمل تعلن شمول طلبة القبول المركزي الخاص (الموازي) بالمنحة الطلابية

2024-05-09 20:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، شمول طلبة القبول المركزي الخاص (الموازي) بالمنحة الطلابية.وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم شمول طلبة القبول الحكومي المركزي الخاص (الموازي) من ذوي الأسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية بالمنحة الطلابية".وبين الموسوي، أن "الهيئة ستقوم بتزويد وزارة التعليم العالي بأسماء الطلبة المشمولين بالمنحة لتأشيرهم لديها"، مضيفا، أن "وزارة التعليم العالي سبق وأن صرفت مبالغ المنحة لأكثر من (2000) طالب كمرحلة أولى، وسيتم صرف المبالغ للأسر المتبقية حال وصول التخصيص المالي".وأشار الموسوي، إلى أن "الهيئة سبق وأن أكملت الربط الشبكي مع وزارة التعليم العالي؛ لتسهيل عملية المقاطعة والتأشير".