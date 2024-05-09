2024-05-09 20:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، الاتفاق على تطبيق برنامج العودة إلى المدرسة في عموم العراق بدءاً من العام المقبل.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "برئاسة مدير عام الشؤون المالية أحمد عباس رشك وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة/ اليونيسف، شرعت وزارة التربية/ لجنة مشروع العودة إلى التعليم إلى الاتفاق بتعميم برنامج العودة إلى المدرسة بعد أن لاقى نجاحا ملحوظا في محافظتي ميسان ونينوى، وذلك خلال لقاء موسع عُقد لوضع أساسيات التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل في عموم العراق".وأضاف، أن "مخرجات اللقاء كان من أبرزها البدء بتدريب قادة الفرق الجوالة وبواقع (1500) متدرب وحسب الحاجة الفعلية للعمل وتحديد المتسربين من المدارس واستخدام استمارات خاصة لإحصاء الأعداد والوقوف على أسباب التسرب"، مؤكدا على، "دور المرشد التربوي ورفع التوصيات والملاحظات الهامة لتقييم الإدارات القائمة وتوطيد التواصل مع أولياء أمور التلاميذ؛ للحد من ظاهرة التسرب المدرسي".