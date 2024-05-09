مصدر يكشف 5 ملفات ناقشها وزير الداخلية في زيارة خانقين

2024-05-09 20:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، عن مناقشة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري 5 ملفات هامة خلال زيارته اكبر مدن العراق الشرقية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "زيارة وزير الداخلية الى خانقين اكبر مدن شرق العراق والحدودية مع ايران متوقعة منذ ايام"، مبينا انه "عقد خلالها سلسلة اجتماعات امنية ناقشت بشكل مباشر 5 ملفات ابرزها اجراءات تعزيز امن وتحصين الحدود وادامة خطط نشر المفارز والنقاط والكاميرات الحرارية بيان خطة تطوير المنافذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خاصة في امكانية استقبال اعداد اكبر من الزوار".

وأضاف، ان "الشمري ناقش ملف امن ديالى وتحدياته وسبل انهاء ملف التهريب واعادة الانتشار وصولا الى استلام ملفها الامني من الدفاع قريبا جدا"، لافتا الى ان "الشمري اصدر توجيهات حول اهمية دعم الاستقرار وتحديث الخطط وتفعيل الجهد الاستخباري ومنع اي اشكالية تؤثر على الامن والاستقرار الداخلي".

واشار الى ان "زيارة خانقين وبعض مدن حوض حمرين تأتي في اطار حرص الوزارة على امن الاستقرار في هذه المناطق التي عانت من الارهاب سنوات طويلة".

وزار وزير الداخلية عبد الامير الشمري اليوم الخميس، لواء الحدود الثامن ومديرية شرطة خانقين، للاطلاع ميدانياً على الأوضاع الأمنية والجهد الاستخباري وأمن الحدود.

وتعد محافظة ديالى من اكثر المحافظات تعقيدًا على المستوى الامني، حيث يختلط فيها خطورة الارهاب فضلا عن عصابات التهريب والتسليب والدوافع الطائفية.

والعام الماضي شنت الحكومة العراقية برئاسة السوداني حملة لـ"فرض القانون" في ديالى وامتدت عدة اشهر، جرى خلالها اعتقال المئات من المطلوبين فضلا عن ضبط ملف التهريب نسبيًا ولاسيما تهريب الادوية.