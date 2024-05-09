2024-05-09 20:54:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بتسجيل حالتي انتحار في المحافظة، أحدهما فشلت بتحقيق نتيجتها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره طالب في كلية الهندسة، أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل معلق بغرفته داخل منزله في مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "التحقيقات اثبتت أن الشاب يعاني من وضع نفسي سيء بعد وفاة والده خلال الفترة الماضية".

واضاف المصدر، ان "فتاة في العشرينات من عمرها، أقدمت على الانتحار حرقا، إلا ان محاولتها باءت بالفشل حيث تم إنقاذها ونقلها للمشفى لغرض معالجتها"، مؤكدا أن "الفتاة طلب الشكوى ضد زوجها بسبب خلافات معه دفعتها للانتحار، حيث تم اعتقال الزوج على ذمة التحقيق".