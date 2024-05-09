رئيس شبكة الإعلام يبحث مع نائب رئيس البرلمان تعزيز التعاون المشترك

2024-05-09 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الخميس، مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله تعزيز التعاون بين الشبكة ومجلس النواب.وأكد رئيس شبكة الإعلام العراقي، أن "هناك خطة جديدة من شأنها النهوض بمفاصل الشبكة وتعزيز الهوية الوطنية لجميع أطياف الشعب العراقي ودعم الجهود والمساعي الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء البلاد".وأشار إلى الرغبة في تطوير أفق التعاون والتنسيق بين الشبكة وعمل اللجان النيابية.من جانبه، أثنى النائب الثاني لرئيس البرلمان على الدور الذي تضطلع به مفاصل شبكة الإعلام العراقي في التعاطي مع الاحداث بحيادية.وأشار إلى استعداد مجلس النواب لتقديم الدعم الكامل للشبكة بما يعزز من رسالتها الوطنية المعبرة عن جميع أطياف الشعب العراقي.