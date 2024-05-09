وزير التعليم يبارك تصويت مجلس النواب على التعديل التاسع لقانون الوزارة

2024-05-09 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، تصويت مجلس النواب على التعديل التاسع لقانون الوزارة.وقال العبودي في تدوينة على حسابه بمنصه "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نبارك لملاكات التعليم العالي وجامعاتها، التعديل التاسع لقانون الوزارة وتحديث المضامين ذات الصلة بمقتضيات البيئة الأكاديمية المتطورة".وأضاف، "نثمن جهود مجلس النواب بهذا الاتجاه، الذي استجاب لمساعي المؤسسة التعليمية، وجسد عملنا الحثيث بحسم دمج تشكيلات العلوم والتكنولوجيا بالتعليم العالي والبحث العلمي، ونبارك للجميع ونجدد العهد على تطوير مؤسساتنا وتعضيد منجزاتها النوعية التي تخدم بيئة التنمية وتنشد رفعة بلدنا العراق وشعبه الكريم".وصوت مجلس النواب- في وقت سابق من اليوم- على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.