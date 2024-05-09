عمليات بغداد تطيح بعصابة تتعاطى المخدرات اطلقت النار في الزعفرانية

2024-05-09 21:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، الاطاحة بعصابة تتعاطى المخدرات اطلقت النار في منطقة الزعفرانية شرقي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية، تداولت (مقطع فيديو) بقيام مسلحين (عصابة) اطلاق النار العشوائي وادخال الرعب في نفوس المواطنين ضمن منطقة الزعفرانية (سعيدة/دور التجاوز) في جانب الرصافة ضمن العاصمة بغداد".

واضافت، انه "بعد ورود مناشدة ومعلومات من اهالي المنطقة انفاً بوجود اشخاص يقومون بإطلاق النار ضمن المنطقة اعلاه ويتعاطون المواد المخدرة والخمور وادخال الرعب في نفوس المواطنين، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك والتوجه للمكان المحدد ورصد تحركاتهم، وبكمين محكم نصب لهم تم القبض على جميع افراد العصابة والمكونة من 4 اشخاص وتسليمهم الى مركز الشرطة بمحضر تسليم اصولي".











