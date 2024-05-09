مجلس بغداد يعد بمشاريع خدمية كبيرة ولكن "ليس الآن"

2024-05-09 21:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، ان الحكومة المحلية في العاصمة بانتظار وصول التخصيصات المالية لها ضمن موازنة سنة 2024، حتى تنفذ ما مخطط لها من مشاريع.

وقالت عضو المجلس اسيل الخالدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة بغداد المحلية وكذلك مجلس المحافظة لديه خطط ومشاريع مختلفة خاصة بالجانب الخدمي"، مؤكدة ان "هذه المشاريع تحتاج الى تخصيصات مالية، ونحن ننتظر وصول هذه التخصيصات كحال باقي المحافظات، المخصصة لنا ضمن موازنة سنة 2024".

وأكدت الخالدي "اننا نسعى الى الحصول على تخصيص مالي جيد لضمان تنفيذ مشاريع مهمة في بغداد لتطوير واقعها الخدمي، خاصة في ظل وجود اهتمام حكومي مركزي كبير للواقع الخدمي والعمراني في بغداد، ولهذا نحن ننتظر ما سيتم تخصيص لنا من أموال حتى على أساسه يتم انشاء الخطط العمرانية للمشاريع المختلفة".

وكان من المفترض عرض جداول الموازنة والتصويت عليها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء اول الامس الثلاثاء، لكن تم تأجيلها بسبب الحجم الكبير للنفقات والعجز الذي وصل الى 80 تريليون دينار، حيث تبحث الحكومة عن ضغط النفقات لتقليل العجز الكبير.



