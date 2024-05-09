للمرة الثالثة.. العراق يفوز ببطولة المسابقة الدولية للحساب الذهني

2024-05-09 21:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خطف طلبة العراق وللمرة الثالثة على التوالي لقب بطل المسابقة الدولية للحساب الذهني والمقامة في دولة الإمارات العربية لجميع المستويات والفئات العمرية.

وتنافس بالمسابقة بحسب بيان لوزارة التربية، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، تلقته "بغداد اليوم"، "500 متسابق ومشاركة 19 دولة عربية وأجنبية تصدر بها العراق، حيث حقق 25 طالبا الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى".

وهنأ وزير التربية ابراهيم الجبوري، بحسب البيان، "الفائزين والطالب الخطاب عمر والطالبة رهف صدام حصولهم للمرة الثالثة على لقب البطولة" مؤكدا "دعم الوزارة للطاقات العلمية والإبداعية شاكرا في الوقت ذاته جهود الأهالي ومركز رغد لتنمية القدرات الذهنية الراعي للفرق المشاركة والجهات الساندة لصقل هذه المواهب".



