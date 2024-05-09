2024-05-09 21:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن ترحيل أكثر من 12 ألف أجنبي مخالفين لشروط الإقامة في البلاد، منذ بداية العام الحالي. وقال الناطق باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، في تصريح صحفي، إن “حصيلة المخالفين الأجانب الملقى القبض عليهم منذ مطلع العام 2024، ولغاية يوم أمس، تجاوزت حاجز 12 ألفاً و250 متهماً”. وأضاف ميري، أن […]

ظهرت المقالة منذ بداية 2024.. العراق يرحّل أكثر من 12 ألف أجنبي “مخالفين” أولاً على Eishan.