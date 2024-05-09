2024-05-09 21:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد الإعلام العبري بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ مؤخرا كتيبة احتياطية من قدامى المحاربين في الوحدات الخاصة، الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، والذين كان قد تم إعفاؤهم من الخدمة القتالية. وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الكتيبة حصلت على اسم “باري” نسبة إلى الكيبوتس الذي تعرض لأضرار جسيمة في السابع من أكتوبر. وحسب الصحيفة، “يقود الكتيبة […]

ظهرت المقالة جيش الاحتلال ينشئ كتيبة احتياطية من “محاربين قدامى” أعمارهم تتجاوز الـ 40 عاما أولاً على Eishan.