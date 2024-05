2024-05-09 21:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب اسيا، أن اثنين من حكام من ذي قار ضمن تشكيلة اللجنة الفنية والمسابقات لاتحاد البارالمبية.وذكرت وثيقة لاتحاد البارالمبية اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية، ان اثنين من ذي قار كانوا ضمن تشكيلة اللجنة الفنية والمسابقات لاتحاد البارالمبية لغرب اسيا للاعوام 2024-2026 .واضاف ان الوفد...

The post الاتحاد البارالمبي يختار اثنين من ذي قار ضمن تشكيلة اللجنة الفنية لبطولة غرب اسيا appeared first on شبكة اخبار الناصرية.