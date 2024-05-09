وزير النقل يبحث مع وفد تركي آخر تطورات مشروع طريق التنمية

2024-05-09 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، مع وفد تركي آخر تطورات مشروع طريق التنمية.وذكرت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير النقل استقبل وفدا تركيا برئاسة مدير عام العلاقات الدولية في وزارة النقل التركية بوراك ايكان، وبحث معه أجندة أعمال المجلس الوزاري واللجان التنسيقية المنبثقة عن الاتفاق الرباعي لكل العراق وتركيا وقطر والإمارات".وأكد الوزير- بحسب البيان- حرص الوزارة على "إنجاز مشروع طريق التنمية، ودعمها الكامل لاجتماعات المجلس الوزاري واللجان التنسيقية"، موضحا، أن "اجتماع المجلس سيكون في حزيران المقبل".وأشار البيان، إلى أن "السعداوي أكد للوفد التركي، أن العراق سيتولى تنسيق الاجتماعات بالاتفاق مع شركائه في المجلس"، مبينا، أن "العراق شرع في تشكيل لجنته الفنية وينتظر من بقية الدول تشكيل لجانها؛ من أجل تنظيم إجراءات اجتماعها الأول في العاصمة بغداد، بناء على ما نصت عليه مذكرة التفاهم".ولفت البيان، إلى أن "الوفد التركي أكد عقد عدة اجتماعات مع مسؤولين عراقيين ولديه اجتماع مرتقب مع الشركة الاستشارية الإيطالية المعنية بملف طريق التنمية، ويحرص على تقدم العمل وفق الاتفاق الرباعي".