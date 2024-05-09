"قاهرة الأبطال".. لاعبة عراقية تحقق الميدالية الفضية في بطولة دولية

2024-05-09 22:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حصلت اللاعبة نجلة عماد، اليوم الخميس، (9 ايار 2024)، على الوسام الفضي في منافسات بطولة سلوفينيا الدولية لكرة الطاولة البارالمبية.

وقال نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة البارالمبي لؤي السراي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "البطلة نجلة عماد حصلت على الوسام الفضي في منافسات بطولة سلوفينيا الدولية التي تعد من أقوى بطولات العالم وبمشاركة أكثر من 45 دولة".

وأضاف، أن "عماد فازت على اللاعبة السويدية المصنفة 13 عالمياً وعلى الرومانية المصنفة 6 عالمياً وعلى بطلة ألمانيا والحائزة على عدد من الميداليات الأولمبية والمصنفة 2 عالميا".

وأوضح، أن "البطلة تصدرت مجموعتها لتخطف بطاقة الباي وتلعب شبه النهائي مع البطلة الرومانية والمصنفة 7 عالميا، وفي المباراة النهائية قابلت بطلة العالم الأوكرانية والمصنفة الأولى عالميا ورغم الظرف الصحي المفاجئ للبطلة نجلة خسرت وبصعوبة 3/1".