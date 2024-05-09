إحياء "المولد النبوي" وفق التقويم الشمسي "المحمدي" في السليمانية (صور)

2024-05-09 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة الطريقة القادرية الكسنزانية بإقليم كوردستان، يوم الخميس، الأول من شهر "النور المحمدي" 1499، انطلاق احتفالاتها بالمولد النبوي، وفق التقويم الشمسي "المحمدي"، بمشاركة مئات الصوفيين من حول العالم.

وتتكون السَنَة المُحَمَّدية من إثني عشر شهراً يبدأ كل منها بأول رؤية لهلال ذلك الشهر، كما هو الحال في التقويم الهجري.

ولكون هذا التقويم يحتفل بالولادة النبويّة، فإن شهر ولادة النبي محمد هو أوّل شهوره وسَنَة الولادة الشريفة هي أولى سنينه، فيكون تاريخ الولادة حسب التقويم المُحَمَّدي هو 1/1/12.

والسَنَة المُحَمَّدية تبدأ بعد السَنَة الهجريّة بشهرين، لأن الشهر الهجري لولادة النبي محمد، ربيع الأوّل، هو ثالث أشهر السَنَة الهجريّة.

وقال مسؤول المجلس الثقافي الكسنزاني، شيخ وهاب البرزنجي، لوكالة شفق نيوز، إن دراويش الطريقة القادرية الكسنزانية، توافدوا من جميع دول العالم إلى مقر وديوان الطريقة بالعراق، للمشاركة فى الفعاليات الكبرى التى تنظمها الطريقة اليوم الخميس، حيث يبدأ أتباع الطريقة فى قراءة الأذكار والأوراد الكسنزانية فى الصلاة على محمد".

وأضاف الكسنزاني، أن "طرقاً صوفية عدة من حول العالم تقدمت بالتهنئة للشيخ شمس الدين محمد نهروا الكسنزاني بهذه المناسبة".

وأشار إلى أن "الاحتفال الذي بدأ في تمام الساعة السابعة مساء سيستمر حتى الثانية عشر، وتم بحضور دبلوماسي رفيع المستوى، فضلاً عن شخصيات دينية وعشائرية من أنحاء العالم كافة".