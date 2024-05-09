الأمن العراقي يعتقل عصابة تثير الرعب في بغداد وينتشل جثة من الزاب

2024-05-09 22:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، اعتقال عصابة مكونة من 4 أشخاص "يثيرون الرعب في نفوس المواطنين"، فيما انتشلت الشرطة جثة غريق من نهر الزاب جنوب غربي كركوك.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مناشدة تلقتها بشأن قيام مسلحين (عصابة) بإطلاق النار العشوائي وإدخال الرعب في نفوس المواطنين ضمن منطقة الزعفرانية (سعيدة/دور التجاوز) في جانب الرصافة".

وأضافت أن فريق عمل مشترك توجه للمكان المحدد ورصد تحركات العصابة، وبكمين محكم نصب لهم تم القبض عليهم وهم 4 أشخاص، وجرى تسليمهم إلى مركز الشرطة بمحضر تسليم أصولي.

وفي كركوك، أبلغ مصدر أمني، الوكالة، بأن "قوة تابعة للسرية الأولى من حشد الزاب وشرطة الزاب (55 كم جنوب غرب كركوك)، عثرت على جثة غريق في قرية صبيح على ضفاف نهر دجلة".

وأضاف المصدر، أن "الجثة جرى انتشالها ونقلها إلى دائرة الطب العدلي، وجرى فتح تحقيق لمعرفة هوية الجثة".