شرطة البصرة تكشف تفاصيل جديدة عن فاجعة عائلة شط العرب

2024-05-09 22:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت قيادة شرطة البصرة، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، تفاصيل جديدة عن المجزرة التي راح ضحيتها 12 شخصاً بينهم نساء وأطفال على يد رب الأسرة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الجاني في حادثة شط العرب من مواليد 1981 وعمله مقاول، ويسكن قضاء شط العرب منطقة دور الموظفين".

وأضافت أن "الجاني قام بجمع عائلته في غرفة واحدة ثم أطلق النار عليهم من البندقية كلاشنكوف المضبوطة بدون أرقام وقتلهم جميعاً".

وأشارت الى أن "القاتل قام بعدها بإطلاق النار على نفسه"، مبينة أن هذه المعلومات تم الحصول عليها من خلال جهاز DVR وبسبب كون القاتل يعمل مقاولا ولديه خسارة مالية تقدر بمليار دينار عراقي".

وامس الاربعاء، أفاد مصدر امني في محافظة البصرة، بمقتل عائلة بالكامل مكونة من 12 شخصًا على يد والدهم قبل ان ينتحر.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ابا قتل عائلته بالكامل والمكونة من 12 شخصا في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، قبل ان ينتحر هو الاخر".

وأضاف، أن "أسباب الحادث مجهولة، والادلة الجنائية حاليا في موقع الحادث للتحقيق ومعرفة الملابسات"، لافتا الى ان "المعلومات الأولية تشير الى وجود مشاكل عائلية بسبب تعاطي المخدرات وعمل الاب في العقارات وعليه ديون نحو مليار و400 مليون دينار عراقي".