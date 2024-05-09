القبض على متهم يقوم بالترويج للنظام "المقبور" في الديوانية

2024-05-09 22:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الإستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، (9 ايار 2024) عن إلقاء القبض على متهم يقوم بالترويج للنظام "المقبور" على وسائل التواصل الاجتماعي في محافظة الديوانية.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارزها بمكافحة الارهاب في الديوانية ألقت القبض على متهم يقوم بالتروج للنظام المقبور على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال التمجيد به ونشر صور الرئيس المخلوع ذلك بعد جهود استخبارية ومتابعة فنية مستندة إلى موافقات قضائية اصولية".

وأشار البيان الى "إحالة المتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لينال جزاءه العادل".



