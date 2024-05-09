المرور: المباشرة بالقطع التام من منطقة المشتل باتجاه الفضيلية

2024-05-09 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد





نوهت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس (9 ايار 2024)، الى قطع تام للطريق من المشتل الى الفضيلية لاغراض الصيانة.





وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "نظراً لاعمال البناء والاعمال، تعلن مديرية المرور العامة المباشرة بالقطع التام من منطقة المشتل باتجاه الفضيلية، واستخدام الطريق البديل بأتجاه شارع المدارس ومن ثم العودة إلى منطقة الفضيلية لحين اكمال رمبات المجسر".

واشارت الى انه "اصبح السير القادم من الكمالية باتجاه الفضيلية مشتل سالك لحركة المركبات فقط (سايد واحد)".